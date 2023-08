Badilate e coltellate alla madre In carcere il figlio di 42 anni

di Stefano Zanette

VIGEVANO (Pavia)

La madre è finita in Rianimazione, se la caverà. Il figlio è stato arrestato e portato in carcere, ma dovrà essere curato. Quasi certamente non potrà avere un esito giudiziario la drammatica vicenda avvenuta ieri mattina presto alla frazione Morsella di Vigevano. Erano circa le 7.30 quando i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione in via San Marco, su richiesta al 112 di un uomo, settantasettenne, che chiedeva aiuto per la moglie, aggredita e ferita dal figlio di 42 anni con già noti problemi psichiatrici. L’uomo soffre di una vera e propria patologia che gli è già riconosciuta e per la quale risulta in cura, si era già reso protagonista di episodi di violenza, mai però così gravi. A subirne le conseguenze è stata la madre, 71 anni, che insieme al marito si occupa del figlio facendo tutto il possibile. Non sembra esserci un motivo né valido né apparente per un’aggressione tanto violenta. Il quarantaduenne è stato arrestato.

Al loro arrivo i carabinieri lo hanno trovato nel seminterrato della casa condivisa con i genitori. Brandiva un badile, con il quale aveva già colpito la madre al capo e al volto, dopo averla in precedenza accoltellata più volte alla schiena. Ha anche opposto resistenza ai militari, che sono comunque riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo. Arrestato quindi in flagranza, per i reati di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, dopo le formalità di rito E.M. è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, ristretto nell’apposita sezione psichiatrica, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto sotto sequestro il seminterrato dell’abitazione, che è la scena del crimine, e le armi usate, sia il coltello da cucina che il badile.

La madre è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno riscontrato diverse ferite alla schiena, per le coltellate subìte, e alla testa, per i colpi inferti col badile. Trasportata in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, è stata ricoverata in Rianimazione, dove le sue condizioni si sono stabilizzate ed è stata valutata fuori pericolo di vita, ma ancora grave e con una prognosi mantenuta cautelativamente riservata.