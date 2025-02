Bacino imbrifero dopo il voto. Papini: "Una brutta pagina"

Caos Bim: Della Bitta vince le elezioni ma non può governare (per ora). Acque agitate in seno al Bacino imbrifero montano dell’Adda che, riunitosi a palazzo Guicciardi per il rinnovo delle cariche, ne è uscito con "no contest" che fa discutere e senza niente di concreto. L’esito delle urne, alle quali sono stati chiamati i sindaci o i rappresentanti dei 77 Comuni della provincia di Sondrio, non ha lasciato dubbi. Il sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta, appoggiato da Lega e Forza Italia, ha vinto in carrozza totalizzando 101 voti contro i 27 della aprichese Carla Cioccarelli, sostenuta da Fratelli d’Italia. Terminate le elezioni ecco però il colpo di teatro. Il sindaco di Grosotto Antonio Sala Della Cuna, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha sollevato il tema di "inconferibilità dell’incarico" e, dopo un momento di impasse, si è deciso di procedere ad alcune verifiche. "Sono sconcertato ed amareggiato per quanto accaduto" così il segretario della Lega, Lorenzo Grillo della Berta. Fa eco il presidente della Cm Morbegno, Maurizio Papini (foto): "Una brutta pagina istituzionale". Fulvio D’Eri