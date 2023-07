Baby rapinatori all’opera smascherati dagli agenti

Ennesima aggressione e rapina ai Portici Plinio, ma questa volta l’intervento della Squadra Volante ha consentito di fermare i tre giovani autori del raid. Sono un italiano di 15 anni e un turco di 17 anni, che sono stati arrestati, e un italiano di 21 anni, denunciato a piede libero, tutti residenti a Como. La polizia ritiene che facciano parte della banda di rapinatori che negli ultimi giorni ha imperversato nel centro città, commettendo diverse aggressione a ragazzi e turisti per impossessarsi di denaro e oggetti di valore. Quest’ultimo episodio risale a giovedì notte, quando due ragazzini che si trovavano ai Portici vicino al fast food, sono stati vittima della rapina del denaro che avevano in tasca. Una della vittime è anche stata presa per il collo. La pattuglia delle Volanti, al termine di una rapida ricognizione della zona, ha individuato e bloccato i tre responsabili. Sono inoltre state avviate ulteriori indagini, per verificare la responsabilità dei fermati in altri episodi simili accaduti nei giorni scorsi, che appare quasi certa. Pa.Pi.