BA Classica, dieci giorni di dialoghi musicali

Busto Arsizio capitale della musica classica fino al 10 marzo, con BA Classica, il festival che ha preso il via il primo al Teatro Sociale Delia Cajelli, con il concerto del maestro Ramin Bahrami (nella foto), tra i massimi esecutori al mondo di Bach. L’artista iraniano è diventato cittadino onorario di Busto Arsizio e "da bustocco – ha detto – porterò in giro nel mondo la musica".

L’altra sera con il suo enorme talento ha incantato il pubblico al Sociale, mentre ieri ha regalato ancora grandi emozioni con il concerto dedicato agli studenti maturandi degli istituti cittadini a conferma del suo impegno per avvicinare i giovani.

Il festival, di cui sono protagonisti grandi artisti e talenti vincitori di importanti concorsi, prosegue questa sera alle 21 nel Santuario di Santa Maria: la Cappella musicale del Duomo di Milano diretta da monsignor Massimo Palombella, guiderà in un affascinante percorso dal Canto Gregoriano alla polifonia sacra rinascimentale.

Domani alle 18 al Teatro Sociale Delia Cajelli è in programma il concerto di Maurizio Baglini, pianista visionario con uno spiccato gusto per le sfide musicali, che proporrà un viaggio tra Beethoven e Liszt. Domenica alle 18 al Museo del tessile, Eco-concerto per paesaggio sonoro del Parco nazionale del Gran Paradiso e violoncello, con Silvia Chiesa (violoncello) ed Enrico Montrosset (elettronica), per celebrare il centenario (1923-2023) del Parco. BA Classica prosegue fino al 10 marzo.

Rosella Formenti