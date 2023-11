Aveva un’arma clandestina. Va ai domiciliari

Si è svolto nella mattinata di ieri l’interrogatorio di convalida dell’arresto da parte dei carabinieri della caserma di Ponte in Valtellina di un 63enne valtellinese d’adozione, residente a Tresivio, che doveva rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione illegale di un’arma da fuoco clandestina di fabbricazione estera completa di caricatore con otto cartucce calibro 7,65 che l’uomo aveva lanciato nel cortile della casa per impedirne il sequestro. Insieme alla pistola i militari del comandante Chiarot avevano rinvenuto e sequestrato, sempre l’8 novembre, alcune placche di riconoscimento in uso alla Guardia di Finanza, alla Vigilanza Ambientale e a Istituti di vigilanza privata, per cui aveva lavorato in passato.

Davanti al giudice delle indagini preliminari, dottoressa Barbara Licitra, l’arrestato ha reso interrogatorio chiedendo innanzitutto scusa per avere, a un certo punto, chiuso in una stanza i carabinieri che si erano recati nell’abitazione per perquisirla avendo avuto una “soffiata“ sulla presenza della pistola: "Chiedo scusa per quanto ho fatto. Avevo perso la testa".

Il pm Stefano Latorre ha chiesto la conferma della misura in carcere, mentre l’avvocato Giuseppe Romualdi la remissione in libertà con obbligo di firma o, in subordine, l’obbligo di dimora. Il giudice Licitra, invece, ha disposto la scarcerazione, ma sottoponendo l’indagato agli arresti domiciliari.

Mi.Pu.