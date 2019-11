Sondrio, 23 novembre 2019 - Se non fossero passati da quelle parti per intervenire in un altro incidente stradale forse stasera avremmo parlato di tragedia. Invece, grazie all'intervento di una pattuglia carabinieri di Sondrio, una coppia di anziani se la caverà con un grosso spavento o poco più.

Stasera, sabato 23 novembre, i militari si stavano recando sul luogo di un sinistro a Castione Andevenno, quando hanno notato un'auto in fiamme sulla tangenziale a Sondrio. Subito si sono fermati e con gli estintori nella pattuglia hanno domato l'incendio e messo in salvo gli occupanti, marito e moglie sui 70 anni. Poi hanno lasciato ai colleghi della Polozia locale e ai vigili del fuoco il compito di portare a termine l'intervento, per recarsi sul luogo di un altro sinistro, anche in questo caso fortunatamente non grave.