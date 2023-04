Autista schiacciato dal suo camion È grave a Monza

Incidente sul lavoro ieri in via alla Stanga, dove, poco dopo le 15, un camionista è rimasto schiacciato mentre stava riparando il paraurti del suo tir. L’uomo, 58anni del paese, aveva sollevato con un martinetto la motrice ed era sdraiato a terra quando il blocco idraulico ha ceduto e il paraurti del mezzo pesante l’ha schiacciato. Il camionista si è messo a urlare e un bambino è corso in suo aiuto con il padre. Liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco l’uomo è stato portato in elisoccorso al San Gerardo di Monza dov’è stato ricoverato in prognosi riservata per un trauma da schiacciamento al torace.