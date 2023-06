Assolto Onofrio Lo Bianco, la Corte d'Appello di Milano conferma la decisione della Cassazione

Dopo tre anni e quattro processi, la Corte d’Appello di Milano ha assolto Onofrio Lo Bianco, 47 anni di Cinisello Balsamo. Era accusato di violenza sessuale per un episodio che risale al 2 novembre 2019, quando una diciottenne avrebbe consumato con lui alcol e droga, arrivando fino a un episodio di abuso. Un epilogo che lui aveva sempre negato, il cui processo nel 2021 si era concluso con la condanna a 7 anni di reclusione in primo grado, ridotti a 5 anni e 8 mesi in Appello nel 2022, fino all’accoglimento del ricorso presentato in Cassazione dal suo legale, avvocato Davide Brambilla.

Gli atti erano quindi tornati in Appello con l’annullamento della sentenza, dove il sostituto procuratore generale aveva reiterato la richiesta di condanna a 5 anni e 8 mesi. Ma ieri è giunta le sentenza, che ha assolto Lo Bianco. La Suprema Corte aveva accolto, in particolare, una serie di valutazioni di criticità sull’attendibilità della persona offesa, entrata più volte in contraddizione, ma ritenuta credibile dai giudici di Corte d’Appello. Erano quindi state prodotte due consulenze psichiatriche, della difesa e della Procura, giunte a una stessa conclusione: la presenza nella vittima di un disturbo borderline di personalità. Pa.Pi.