Assolti per il blitz naziskin Trenta associazioni unite con Como senza frontiere

di Roberto Canali

Ha suscitato incredulità e indignazione la sentenza di assoluzione con cui la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano il mese scorso ha fatto decadere ogni accusa, "perché il fatto non sussiste", contro i 13 attivisti del Veneto fronte skinheads che il 28 novembre del 2017 interruppero, per leggere un documento da loro redatto contro gli immigrati, la riunione organizzata da Como senza frontiere.

Per riflettere su quanto accaduto e sulla decisione dei giudici di Milano, una trentina di associazioni si riuniranno domenica dalle 10 alle 12, allo Spazio Gloria di via Varesina, per un incontro con Saverio Ferrari, responsabile dell’Osservatorio democratico sulle nuove destre, e Raffaele Mantegazza, educatore e docente all’Università di Milano-Bicocca.

"Come sempre, bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni per sapere i dettagli della sentenza, che però fin da subito può essere a sua volta giudicata, perché è già emessa, con i suoi esiti, che non esitiamo a definire nefasti – il commento dei responsabili di Como senza frontiere l’indomani della sentenza di assoluzione –. Dunque il fatto non sussiste, non ha le caratteristiche di un reato (in primo grado gli attivisti del Fronte erano stati condannati per violenza privata aggravata, ndr). Significa in parole povere che interrompere una riunione, leggendo un comunicato delirante sull’invasione dell’Italia da parte dei migranti, semplicemente alla giustizia non interessa. La composta reazione dei presenti alla riunione sembra essersi trasformata, nella logica di questa sentenza, nella legittimazione degli assalitori. Se qualcuno “avesse menato le mani“, per i giudici evidentemente sarebbe stato meglio".

All’incontro aderiscono Aifo Como, Anpi Monguzzo, Anpi provinciale, Arci Como, Arci-ecoinformazioni, Arci Spop, Associazione artistica Teatro orizzonti inclinati, Associazione culturale territori-natura arte cultura, Associazione migrante Como-Milano, Associazione par tüc, Associazione Luminanda, Baule dei suoni, Cgil, Comitato comasco antifascista, Como accoglie, Coordinamento comasco per la pace, Emergency, +Europa Lario, Giovani comunisti, Potere al popolo, PrcSe provinciale, Sinistra Italiana, Unione degli studenti e i Volontari della Parrocchia di Rebbio.