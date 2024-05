Assalto dei turisti sul lago: "Abbiamo bisogno di aiuto"

di Daniele De salvo

Vertice sull’overtourism nella piccola Perla del Lario, dove i turisti a frotte stanno innescando gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico. Lo ha convocato per oggi il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, su esplicita richiesta di Mauro Manzoni, sindaco di Varenna, lasciato solo a fronteggiare ogni fine settimana migliaia e migliaia di visitatori che si accalcano fra binari della stazione ferroviaria perché in sala d’attesa e in banchina non c’è abbastanza posto per accoglierli tutti, parcheggiano ovunque, formano code chilometriche per imbarcarsi su un traghetto per la traversata del lago. Per non parlare del costi esorbitanti per raccogliere i rifiuti, tra l’altro indifferenziati, abbandonati ovunque, nonostante siano stati installati tanti nuovi cestini.

"Noi come amministratori locali abbiamo fatto il nostro – commenta il primo cittadino -. Per quanto di nostra competenza abbiamo implementato il numero di agenti di Polizia locale fino a completarne l’organico. Inoltre abbiamo vietato l’ingresso con bus, caravan e mezzi pesanti nel centro storico.

Di più non siamo in grado, non possiamo governare tutto". Quindi cosa si aspetta dall’incontro in prefettura di stamane?

"Spero che i responsabili di Provincia di Lecco, Navigazione dei Lagi e Trenord si adoperino per alleggerire questa situazione divenuta abbastanza insostenibile", risponde il sindaco. Ad esempio dalla Provincia potrebbero contingentare gli ingressi a Villa Monastero, oppure spostare l’accesso, mentre dalla Navigazione dei Laghi e da Trenord potrebbero aumentare il numero di corse e mettere a disposizione persone che a terra controllino e indirizzino i passeggeri in attesa di imbarcarsi.

"Un sindaco non si può inventare soluzioni facili e impraticabili per risolvere, se mai sarà possibile, la questione del sovraffollamento turistico – prosegue Mauro Manzoni -. Dobbiamo cercare le migliori azioni possibili nel quadro della normativa regionale e statale, seppur siano assolutamente carenti e insufficienti". Ma, senza regole adeguate, i turisti a Varenna invece che risorse rischiano di diventare invasori che minano il futuro del borgo.