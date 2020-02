Sondrio, 14 febbraio 2020 - Alla vigilia della commissione sugli indirizzi per l'affidamento in via sperimentale a terzi dell'asilo nido comunale La Coccinella, torna all'attacco la Cgil di Sondrio. «L'ipotesi dell’esternalizzazione del servizio - scrive Michela Turcatti della Cgil - ha generato nell’opinione pubblica, nelle famiglie e nel personale educativo una forte preoccupazione». Provoca apprensione «il riverbero potenzialmente negativo di una gestione del personale affidata a un soggetto esterno, verosimilmente individuato nel mondo del cosiddetto privato sociale», prosegue. In assenza di un’informativa sindacale sulle ipotesi che l'amministrazione sta vagliando rispetto al futuro del servizio, la Rsu del Comune ha chiesto formalmente un incontro che si è tenuto il 28 gennaio 2020. «Nel faccia a faccia non sono stati forniti dati rispetto a questo processo di esternalizzazione, è stata solo riferita una “ipotetica volontà” della Giunta Comunale ancora tutta da sviluppare».

Per Turcatti nel quadro incerto emerso «rimangono aperte numerose questioni legate alla paventata gestione di un servizio che riteniamo debba restare “pubblico” e svincolato dalla logica del criterio meramente economico rispetto alla qualità, soprattutto trattandosi di un’attività lavorativa di accudimento/cura di soggetti in età evolutiva - prosegue Turcatti - La scelta di andare verso tale processo avrebbe l’obiettivo di “risolvere alcune problematiche” legate alla “sostituzione del personale che ha cessato il rapporto di lavoro per pensionamento o eventualmente assente”, dimenticando però di aggiungere che, in questi anni, non è stato fatto nessun investimento in termini di nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore del nido comunale (se non per le sostituzioni)».

«L’unica soluzione che pare concretizzarsi va nella direzione dell'individuazione di un soggetto privato che gestirà il nuovo personale educativo, mentre le educatrici comunali saranno collocate in “comando” presso tale nuova realtà di gestione», continua. Ciò determinerebbe «la compresenza di lavoratrici con le medesime mansioni ma due contratti di lavoro diversi e ineguali in termini di retribuzione, diritti, continuità professionale e lavorativa». Scenario che «potrà determinare la dispersione del patrimonio umano e professionale fino ad oggi apprezzato dalle famiglie e che trova riscontro, infatti, nella campagna lanciata da alcuni cittadini a favore della gestione pubblica dell’asilo nido “La Coccinella”», conclude la sindacalista chiedendo «maggior chiarezza su tale ipotesi» e ribadendo «la necessità di un “progetto per il nido” con un piano straordinario di assunzioni che possa salvaguardare la preziosa natura pubblica del servizio».