Sondrio, 21 gennaio 2020 - Raggiunto il numero minimo di iscritti (venti), con la possibilità di pochi, ulteriori inserimenti, in modo da arrivare a due gruppi da 10/11 bimbi, si scongiura la chiusura dell'asilo Sacro Cuore. A subentrare alla Parrocchia nella gestione della struttura in via Angelo Custode a Sondrio, Francesca Gusmeroli, psicologa e psicoterapeuta che ha lavorato anche come educatrice. «Inizieremo a settembre - spiega Gusmeroli - ma siamo già al lavoro per mettere a punto il progetto educativo che, più avanti, illustreremo nel dettaglio alle famiglie». Alla base dell'idea di didattica il mantenimento dell'anima storica della realtà, rappresentata dalle due maestre Micaela e Barbara, con il loro approccio incentrato su bambino e relazione.

A questo si aggiungerebbe una parte più innovativa, ispirata a metodi come il Montessori, capaci di favorire l'esplorazione e la creatività del bambino anche attraverso una libera interazione con l'ambiente. Si parla poi di psicomotricità, di lavoro con la musica, di madrelingua inglese: tutte proposte al vaglio. La mensa, interna, si baserà su un'alimentazione se non da subito a km zero o bio, attenta ai bisogni dei bimbi, agli acquisiti delle materie prime e alla modalità di preparazione dei pasti. Compatibilmente coi fondi, prima dell'apertura verranno sistemati gli ambienti. Si partirà, grazie all'aiuto delle famiglie, dall'interno con pareti, pavimenti, nuovi giochi di legno. Insomma work in progress per l'asilo e il suo nuovo corso: sarà aperto tutto il giorno, dalle 8 alle 17.30, fino al mese di luglio durante il quale può essere che ci siano posti anche per i piccoli non iscritti. «Per le famiglie già iscritte e gli ex allievi pensiamo di organizzare una cena/pranzo - conclude Gusmeroli, già responsabile di due nidi privati, uno a Sondrio l'altro a Tresivio - aperto anche alla comunità, per festeggiare questa piccola grande conquista».