Artisti di domani a scuola . Grazie alle borse di studio Bim

Il Bim premia i migliori giovani artisti studenti valtellinesi con 10 borse di studio. Tre giorni di esibizioni davanti alle commissioni giudicanti per arrivare al verdetto finale: al Teatro Spazio Centrale di Arquino, il Consorzio Bim ha premiato con un assegno da mille euro ciascuno i vincitori delle borse di studio per l’arte. In apertura dell’evento pubblico sono stati il presidente del Bim Alan Vaninetti e il responsabile Unità territoriale di Sondrio di Enel Green Power Davide Cavalli a dare il benvenuto ai ragazzi, ai genitori e agli amici accorsi per sostenerli. Il presidente Vaninetti ha evidenziato l’impegno del Bim per sostenere le aspirazioni artistiche dei ragazzi e l’impegno di cui necessita il talento per essere coltivato. La borsa di studio rappresenta un premio per i risultati raggiunti e insieme uno stimolo a proseguire con la stessa determinazione. A valutare i 68 ragazzi, iscritti alle classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2022/2023, le commissioni.

I vincitori sono stati premiati e hanno avuto l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico. Cinque per la musica: Matteo Bonetti di Torre Santa Maria, Alessandro Da Silva di Morbegno, Mattia Pola di Sondrio, Giulia Porcelli di Tirano, Roberto Roscio di Albosaggia; tre per la danza: Maxim Eriodomenico di Tirano, Elena Mosconi di Villa di Tirano, Elena Riva di Prata Camportaccio; una per il teatro, Nives Confortola di Valfurva, e una per il canto, Riccardo Nani di Tirano.

A loro si aggiungono le sette menzioni speciali della giuria: una per il teatro ad Alice Negrini, che potrà esibirsi al Teatro Spazio Centrale, e sei per la danza con stage a Monza Danza, per Marco Colombini, Maxim Eriodomenico, Letizia Poncia ed Elena Riva, e all’Accademia Susanna Beltrami, per Maxim Eriodomenico ed Elena Riva.

F.D’E.