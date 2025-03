Arte, eventi e incontri al Giardino del Tempo

Al via i lavori al Giardino del Tempo di Bormio. Un luogo di incontro che si apre al paese, un angolo di quiete immerso nella natura ma anche uno spazio per l’arte e gli eventi: il progetto del Giardino del Tempo, all’esterno del Museo Civico, voluto dal comune di Bormio con Braulio, l’amaro invecchiato in botte nato 150 anni fa nel cuore della Magnifica Terra, e Parco Nazionale dello Stelvio, si concretizzerà in brevissimo tempo. I lavori sono partiti lunedì e termineranno a metà aprile. A pochi passi da Casa Braulio, nella centrale via Roma, il Giardino del Tempo si proporrà quale spazio pubblico attrezzato per diventare un punto di riferimento per eventi e incontri anche in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’esperienza dei visitatori si svilupperà attraverso il tempo e lo spazio, tra installazioni artistiche, un palco, sedute e tavoli all’ombra dei grandi alberi secolari.

"Le opere olimpiche – sottolinea la sindaca Silvia Cavazzi – procedono secondo i tempi stabiliti e, al contempo, proseguiamo l’impegno in altri interventi di minore entità, ma non meno importanti, ai quali teniamo molto. Fra questi rientra il progetto sul Giardino di Palazzo De Simoni, per il quale possiamo contare sul sostegno e sulla collaborazione di Braulio e Parco, con cui si è creata una perfetta sintonia. Abbiamo unito idee e buoni propositi e non vediamo l’ora di ammirare il risultato finale".

"Gli aspetti storico-culturali risultano preponderanti in un intervento su un bene che appartiene alla comunità – aggiunge l’assessora alla Cultura Paola Romerio Bonazzi –. Il Giardino del Tempo è un luogo caro a tutti i bormini. Nella definizione del progetto abbiamo posto particolare attenzione a questo, allo scopo di mantenere inalterato il fascino antico del luogo: i lavori previsti andranno a preservare l’identità culturale, affinché venga trasmessa alle nuove generazioni".

Fulvio D’Eri