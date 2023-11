Arte e femminismo. I mitici anni Settanta rivivono in una mostra

L’arte e il femminismo degli anni Settanta rivivono in una mostra aperta presso il rettorato dell’Università dell’Insubria di Varese in occasione degli eventi per i 25 anni dell’ateneo. L’esposizione, che sarà visitabile fino all’8 marzo 2024, racconta la storia del "Gruppo Immagine", tra i primi collettivi italiani composti da sole artiste, che fu attivo sul doppio fronte della militanza civile e della riflessione artistica. Tre componenti del gruppo, Mariuccia Secol, Mariagrazia Sironi e Silvia Cibaldi (nella foto), hanno partecipato all’inaugurazione della mostra.