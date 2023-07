Arriva una nuova palestra "Inutile e riduce il parco"

"Ci troveremo un catafalco alto circa 10 metri davanti alle case e una grossa fetta di parco pubblico divorata da quest’opera che rischia anche, per la nuova viabilità, che si realizzerà, di mettere a rischio l’incolumità dei pedoni". È decisa con gli altri a continuare la battaglia per il “no“ alla palestra “mangia-verde“ Marinella Pilatti, 70 anni, medico in pensione dell’ospedale, da 60 anni residente nel quartiere. "Saremo assediati dalle auto e soffocati dallo smog - dice Pilatti, alle spalle un’importante carriera di pneumologa -. Questo progetto lo osteggeremo, finchè sarà possibile". Per cogliere le opportunità offerte dal Pnrr il Comune di Sondrio si è aggiudicato ottime risorse che gli consentiranno di dare avvio ad interventi ritenuti strategici per lo sviluppo della città; tra questi la costruzione di una nuova palestra scolastica per la primaria e la scuola d’infanzia Munari di Via Lucchinetti. La descrizione del progetto sul sito del Comune “Vivi Sondrio” parla di una "nuova struttura immersa nel verde" (che in realtà verrà notevolmente ridotto dal nuovo impianto) e "localizzata in adiacenza al polo scolastico Paesi Retici". L’obiettivo primario dichiarato sarebbe quello di dotare la “Munari” (circa 260 bambini) di una palestra innovativa, a servizio – parrebbe di capire da successive informazioni – eventualmente anche delle associazioni sportive; una palestra che si preannuncia imponente, alta 10 metri circa, tutta in alluminio (i residenti non comprendono con quale coerenza col contesto ambientale). Il disegno originario dell’opera, già divulgato sul sito, prevedeva l’edificazione nella porzione più ad ovest dell’area verde. In zona già ce n’è una sottoutilizzata.

"Si è appreso ora che il progetto iniziale è stato modificato, per motivi incomprensibili e non resi noti dall’Amministrazione comunale - dicono dal fronte del “no“ - riposizionando il manufatto a ridosso delle case che insistono su via Venusti e via Bernina". Tale circostanza ha suscitato la preoccupazione degli abitanti che hanno evidenziato come la nuova allocazione, oltre ad arrecare intuibili disagi ai residenti, creerà l’intensificazione del traffico in un’area urbana già fortemente congestionata in quanto posta sulla strada di ingresso alla Valmalenco; a ciò si aggiunge che la via Venusti – ancorchè privata – costituisce oggetto di continuo transito di studenti diretti alla media Torelli, nonché di genitori e bambini verso quella d’infanzia e al nido. È in corso la raccolta di firme per sensibilizzare l’opinione pubblica, tenuto conto che l’approvazione definitiva del progetto è in calendario il 31 agosto. A breve si annuncia un Consiglio comunale “caldo“ sul tema. Sullo sfondo, le perplessità sull’opportunità di un intervento profondamente invasivo sul fronte ambientale. Michele Pusterla