Arrestato 25enne per Incendio di Box a Locate, Motivo Disaccordi con Proprietari

È stato arrestato con l’accusa di essere l’autore del danneggiamento a seguito di incendio causato a due box in via Monte Rosa, che era vuoto, e in via Marco Polo, al cui interno c’era un’auto, a Locate la sera del 30 aprile verso le 23.30. I carabinieri di Mozzate, al termine delle indagini, hanno condotto in carcere Leo Pasquino, 25 anni di Locate, che già si trovava in regime di affidamento in prova. Il motivo del gesto, sarebbe da ricondurre a dissapori con i due proprietari. A lui i militari sono arrivati attraverso l’analisi del traffico dati, la visione delle telecamere di videosorveglianza e contestuale analisi targhe veicoli, e la testimonianza delle due parti offese, che avevano in comunque l’aver avuto discussioni con Pasquino, ora raggiunto da ordinanza di custodia cautelare.