Ardenno (Sondrio), 28 febbraio 2020 - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sondrio ha convalidato l'arresto del giovane che ha cercato di uccidersi dando fuoco alla propria abitazione. L'episodio risale allo scorso mercoledì, ad Ardenno, nella Bassa Valtellina.

Il giovane era stato denunciato dai carabinieri per furto di energia elettrica e segnalato per il possesso di alcuni grammi di marijuana. Dopo aver tentato di bruciare la casa, è fuggito riportando ustioni ma è stato bloccato dai carabinieri. In base alla ricostruzione dellìepisodio, il ragazzo ha aperto la bombola di Gpl e acceso la stufa: le fiamme hanno interessato rapidamente anche l'officina di autoriparazioni accanto all'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i pompieri: per domare l'incendio sono servite diverse ore anche perché le fiamme avevano raggiunto alcuni pneumatici provocando la formazione di una fitta coltre di fumo acre. Sono state evacuate temporaneamente le abitazioni circostanti: una quindicina di persone, tra cui tre minori. Il responsabile è stato trasportato all'Ospedale di Sondrio con ustioni di secondo e terzo grado riportate alla mano destra. Ora è nel carcere del capoluogo.