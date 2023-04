Appuntamento con la musica di Morricone

Appuntamento con la musica di Ennio Morricone domani sera al teatro "Tirinnanzi – Città di Legnano": in scena uno spettacolo dedicato ai classici dell’indimenticabile compositore scomparso il 6 luglio 2020, in un percorso che si snoda da canzoni leggendarie come "Se telefonando" alle pagine più indimenticabili ed evocative delle colonne sonore, frutto delle collaborazioni con grandi Maestri del Cinema, da Sergio Leone ai più prestigiosi registi di Hollywood. Con il flauto traverso di Michela Podera e la chitarra classica di Raffaele Mezzanotti, si entrerà in punta di piedi nella suggestione dei brani che hanno reso Morricone così celebre.