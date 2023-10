Appello per la pace. La storia di Vera ebrea sfuggita ai lager emoziona gli studenti

Occhi colmi di emozione e una empatia rara nel raccontare la sua storia. Nella mattinata di ieri Vera Neufeld, classe ‘34, scampata da bambina alla Shoah dai monti della Valtellina, giunta a Villa di Tirano direttamente dall’Australia, ha conquistato con la sua toccante testimonianza i ragazzi delle medie e tutti i presenti. Il suo è stato un accorato inno alla pace. Un incessante rimarcare il bisogno di fratellanza fra i popoli.

I ricordi accavallati uno dietro l’altro. Quelli spensierati dell’infanzia valtellinese in Aprica del 1942 "I momenti più belli della mia vita", a detta di Vera, i giochi all’aria aperta, lo studio (gli ebrei non potevano essere mandati nelle scuole ufficiali, ma avevano i loro insegnanti) e poi la fuga in Svizzera verso la salvezza. Ma anche l’angoscia, la solidarietà delle guardie svizzere, il lungo distacco dai genitori e la figura di sua madre definita teneramente "il più grande eroe". "Le guerre sono terribili. Qualsiasi guerra. Distruggono soltanto e fanno male - ha detto Vera - Occorre salvaguardare la pace sempre. Comprendere l’importanza della solidarietà. La gente è tutta uguale e va rispettata. Possiamo essere tutti amici e dobbiamo cercare questo. Sono molto angosciata quando vi sono nuovi conflitti nel mondo. Quelli attuali mi portano profonda tristezza: Gaza, Israele, Ucraina e molti altri. Dobbiamo essere paladini di pace. Non è possibile uccidere la gente". La sua vicenda è stata anche quella di altri 300 ebrei croati. Durante la Seconda guerra mondiale la Svizzera fu rifugio per migliaia di persone. Furono oltre 50mila i profughi civili accolti dalla Confederazione. Parecchi di loro entrarono dalle frontiere dei cantoni meridionali confinanti con l’Italia, tra questi anche gli “Zagabri” provenienti dalla Croazia e internati in Valtellina. In Aprica gli ebrei fornivano anche servizi agli abitanti (esercitando di nascosto le proprie professioni) e beneficiavano inoltre del rispetto e della solidarietà delle autorità locali. Particolarmente sentito ieri il ricordo dei Giusti al monumento della Memoria a Villa (l’omaggio all’ospite è stato portato anche da Aprica). "La presenza di Vera in Valtellina fra noi è eccezionale, direi provvidenziale perché è venuta in un momento così brutto che l’umanità sta attraversando a portarci speranza. Lei è la testimone vivente di un episodio di grande solidarietà venuta da tutte le parti anche dalle parti nemiche" così Fausta Messa, direttrice l’Istituto sondriese per la Storia della Resistenza. Villa ha omaggiato Neufeld con un gran mazzo di fiori.

Gabriela Garbellini