Appello al sindaco Milani: "Sia dichiarato lutto cittadino"

In attesa che venga stabilita la data del funerale di Carlo Gilardi, in molti chiedono al sindaco di Airuno Alessandro Milani che istituisca una giornata di lutto cittadino in concomitanza con le esequie.

Dopo l’assegnazione della cittadinanza onoraria a inizio ottobre, tre settimane prima che Carlo morisse, il lutto cittadino sarebbe il giusto ultimo tributo ad un uomo di sconfinata cultura, unico nel suo genere, che è stato consigliere comunale nel 1960 e tra i fondatori della Pro Loco nel 1972, che ha donato tempo, energie, risorse, soldi e proprietà a chi aveva bisogno. Al momento tuttavia non è neppure certo che Carlo potrà ricevere un estremo saluto pubblico.

I familiari e l’amministratore di sostegno potrebbero scegliere per il funerale in forma privata, per evitare che il momento di addio si trasformi in scontro da parte dei tanti facinorosi che continuano a ritenere che Carlo negli ultimi 3 anni della vita fosse stato segregato, quasi internato. D.D.S.