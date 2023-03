Apertura h24 del Punto di primo intervento. "Soluzione vicina"

Melazzini lascia la porta aperta all’apertura H24 del Punto di primo intervento di Livigno. Di questo e di tanti altri aspetti della sanità se ne è parlato mercoledì a Livigno a margine della bellissima giornata “Scendi in pista per l’ospedale Morelli“, organizzata dai 6 Comuni dell’Alta Valle e dalla Cm Alta Valtellina e culminata con una gara di sci alpino al campo scuola 23. Il momento clou, a metà pomeriggio, quando nella Latteria di Livigno si è tenuto un incontro pubblico sulla sanità al quale hanno preso parte tanti residenti, a conferma che la problematica sanitaria è una delle più sentite anche nel Piccolo Tibet. "Con l’avvento di Mario Melazzini alla direzione del Morelli – dice il sindaco di Livigno Remo Galli – io e i miei colleghi sindaci dell’Alta Valle siamo più tranquilli affinché si possa avere un servizio sanitario adeguato alle esigenze del territorio. È un professionista assai competente che nel suo lavoro mette tanta passione. Ho ribadito a Melazzini la mia richiesta di avere un Punto di primo intervento aperto H24, evitando così che nelle ore notturne uno debba imbarcarsi anche fino a Tirano per trovare una guardia medica, e devo dire di aver trovato in lui un’apertura. Mi ha detto che ne riparleremo dopo il suo incontro a Milano con l’assessore alla Sanità di Regione Lombardia, dopo l’insediamento della nuova Giunta. Sono fiducioso affinché si trovi una soluzione ad una questione molto importante". Il ricavato della gara, Livigno lo ha devoluto al Morelli. "La gara ha avuto 411 iscritti ed è stata un successone, così come l’incontro sulla sanità con la sala della Latteria di Livigno strapiena. Il ricavato è stato donato per allestire una vasca della natività a Sondalo. Livigno pagherà poi la differenza tra quanto raccolto e il costototale della vasca. Come amministrazione abbiamo deciso di effettuare questo investimento, certi che la sanità sia uno dei settori più importanti, una vera e priorità per noi". Fulvio D’Eri