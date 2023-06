Andrea

Maietti

Te la ricordi la tua Maturità? Come fosse ieri. Una sola classe, 14 alunni dei 29 partiti il primo anno. Commissario interno il matematico Charlie Sabbioni, cui nessuno avrebbe osato implorare un’imbeccata. Non perché Charlie fosse un cerbero, anzi! Ma ci avevano cresciuti nella regola che bisognava cavarsela con le proprie forze. Sparai le mie cartucce più collaudate nelle materie linguistico-letterarie, con esiti contraddittori: apprezzato il mio appassionato discorsetto sulla luna di Leopardi; bacchettata la mia incerta elencazione delle opere di D’Annunzio. "È un retore – cercai difendermi -: vorrebbe rendere il virtuosismo formale del canto dell’usignolo e non ce ne fa sentire l’anima, come invece riesce a John Keats". Chiamata subito in causa la commissaria di Inglese, vecchia racchia e acida: "Non basta l’interesse per la Letteratura", disse sibilando la sua indignazione attraverso la precaria dentiera e mostrando a tutti un mio vistoso errore ortografico nella prova scritta. Ecco poi il vero spauracchio, il commissario di Filosofia. Interrogava con domande secche. "Kierkegaard" chiese. "Non è in programma", obiettò con ferma cortesia zio Charlie. "No, va benissimo", dissi. Avevo appena letto l’Aut-Aut, consigliatomi da don Luigi, prof di Religione. La giornata si chiuse con la prova di ginnastica. "Dieci piegamenti", ordinò il commissario. Era ormai l’una e l’appiccicosa afa di luglio aveva incollato i calzoni alle mie natiche stressate. Screech! Il cavallo si era oscenamente sbregato. "Basta così – rise il commissionario -: si faccia dare una spilla dal bidello prima di uscire. Qualche giorno dopo mio padre avviò la sua sgangherata 500 Giardinetta Fiat per andare a Lodi a vedere i risultati. Tornò che era passato mezzogiorno. Non disse nulla per qualche lunghissimo secondo. Poi alzò gli occhi a mia madre, affacciata alla finestra: "Alùra – gridò – te preparad la turta?".