Anche i virtuosi in erba alla maratona della musica

A partire dal 1° maggio Cantù si trasformerà in città della musica con la 31° edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra, considerato tra i più prestigiosi a livello internazionale proprio perché consente ai giovani musicisti di mettersi alla prova accompagnati dalla filarmonica Mihail Jora di Bacau in trasferta dalla Romania, diretta dal maestro Ovidiu Balan.

Ai 24 semifinalisti in arrivo da tutto il mondo si aggiungeranno sette giovanissimi tra gli 8 e i 18 anni che parteciperanno alla sezione Young Talents. Saranno proprio i musicisti in erba a dare il via al concorso, il 1° maggio appunto, con i concerti al Teatro Fumagalli; mentre le semifinali prenderanno il via da martedì e proseguiranno fino alla finalissima del 6 maggio con la proclamazione del vincitore.

Una maratona di musica che prenderà il via a partire dalle 15 del 1° maggio, quando si terranno le prove libere di Young Talents, in attesa della finale in programma dalle 20. Il 2 maggio dalle 15 le prove per le semifinali con orchestra dei concerti classici, il 3 dalle 16 alle 19 e dalle 20.30 alle 23 le semifinali. Il 4 dalle 15 le prove dei romantici e il 5 dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23 le semifinali dei romantici. Il 6 dalle 16.30 le finali dei classici e dalle 20.30 dei romantici e del 900. A guidare la giuria saranno la pianista Enrica Ciccarelli e il direttore artistico Vincenzo Balzani.

R.C.