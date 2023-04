Ambulanza fuori strada Anziano grave

Un pensionato di 83 anni è rimasto ferito in un incidente sula Statale 36 mentre lo stavano trasferendo a bordo di un’ambulanza. L’autista della lettiga ha perso il controllo del mezzo, è andato a sbattere prima contro il guard rail, poi contro un’utilitaria, infine di nuovo addosso alla barriera in metallo. L’incidente è successo nel pomeriggio di ieri sulla Milano – Lecco, in direzione nord verso Lecco all’altezza di Costa Masnaga. Nello schianto sono rimasti feriti sia i due soccorritori della Croce bianca che stavano accompagnando l’83enne con l’ambutaxi, compreso il conducente, sia l’automobilista al volante della Vw Up che hanno speronato. Per soccorrere i quattro sono intervenuti in forze i sanitari di Areu, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che li hanno liberati dai rottami dei due veicoli. Sono arrivati anche i soccorritori dell’eliambulanza di Milano. Le condizioni dell’83enne sono parse le più gravi e per questo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. I soccorritori e il conducente dell’auto sono stati invece portati in ambulanza due sempre in ospedale a Lecco, uno al San Gerardo di Monza.