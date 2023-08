Alute, Bormio: Italia Nostra non si ferma nella lotta al progetto

Italia Nostra apprezza lo stop in merito alla realizzazione della tangenzialina dell’Alute ma teme che questa presa di posizione rappresenti solo un rinvio. L’opera continua a far discutere a Bormio, con la cittadinanza divisa tra chi vorrebbe mantenere la piana dell’Alute e chi, invece, vede nella tangenziale qualcosa di utile per decongestionare il traffico bormino.

Alla luce delle ultime dichiarazioni emerse a seguito del recente incontro avvenuto a Bormio tra il sindaco Silvia Cavazzi, gli assessori e i consiglieri di Bormio e Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, montagna e risorse energetiche e utilizzo della risorsa idrica, Italia Nostra rinnova il suo impegno per la tutela della piana, affinché rimanga intatta. La scelta di concentrarsi su altre opere "olimpiche" e rimandare la tangenzialina sembra avere implicazioni significative per la riuscita degli eventi e per il futuro sviluppo della comunità e del territorio. "Il dietrofront politico sulla tangenzialina non implica automaticamente la salvezza della piana stessa, ma rappresenta soltanto un rinvio della realizzazione del progetto – dicono i rappresentanti della sezione sondriese di Italia Nostra -. Questo rinvio non offre garanzie definitive sulla risoluzione dei presunti problemi di traffico, i cui dati di impatto non sono stati resi noti al pubblico. Oltre alla polemica sull’opportunità di questa infrastruttura stradale, con la possibile considerazione di alternative, è cruciale focalizzarsi su un aspetto: il dietrofront sembra essere mosso principalmente da motivi organizzativi anziché dalla reale considerazione delle preoccupazioni della popolazione di Bormio, che si è opposta con determinazione a tale intervento". Questa situazione - per il sodalizio - rimette in discussione il concetto di democrazia partecipativa. "Il fatto che il volere dei cittadini sia stato praticamente ignorato, nonostante la mobilitazione generale e la richiesta di un referendum, solleva interrogativi profondi sul processo decisionale. La bocciatura del referendum sulla base di un parere non vincolante, caratterizzato da argomentazioni giuridiche deboli, sembra non tenere in considerazione il desiderio dei cittadini di influenzare il destino delle proprie comunità". Il sodalizio invita alla campagna di crowfunding per sostenere i ricorsi contro il progetto. Fulvio D’Eri