“Alterazioni materiche“. Le opere di Ratti a The Art Company

Si potrà visitare fino al prossimo 4 novembre nello spazio The Art Company di via Borgovico la mostra “Alterazioni materiche“ dell’artista Pierluigi Ratti. Una serie di opere recenti, sculture e quadri, ispirati alla produzione di Lucio Fontana e Alberto Burri. La mostra a ingresso gratuito è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30. The Art Company Como nasce nel 2016 per iniziativa di Pierluigi Ratti, architetto paesaggista, con lo scopo di diffondere e sostenere sul territorio comasco l’arte e cultura.