Livigno, 1 marzo 2020 - Skiing for pigs è transitata in Valtellina ed è ormai al rush finale. Il lettore ricorderà su queste pagine la sfida di Eleonora Orlandi e Esther Kef in favore o, meglio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema relativo all’allevamento dei maiali in veri e propri «lager»? Le due ragazze, 37 anni per Eleonora e 40 per Esther, accompagnate dal peluche Mirko (un maialino), hanno ormai percorso quasi tutti i 1.000 chilometri, dal Piemonte al Veneto passando per la Lombardia, sugli sci di fondo nel giro di 35 giorni.

Tante le località turistiche toccate da Skiing for pigs e tra queste anche Livigno, S.ta Caterina Valfurva e Valdidentro. «I chilometri sciati in Valtellina sono stati tra i più belli. Ci siamo totalmente innamorate di Livigno e delle persone che ci vivono - dice Esther -. La pista era battuta perfettamente in entrambe le giornate, nonostante il tempo fosse inclemente nel secondo giorno. Le persone del posto sono state fantastiche, e la famiglia Bormolini dell’hotel Adele ci ha accolto come figlie. Purtroppo, a causa della scarsa neve, abbiamo potuto fare solo tre tappe in questa regione, ovvero Valdidentro, Livigno e Santa Caterina Valfurva. È stato difficile partire, posti bellissimi e gente accogliente». Della Valtellina elogiano la… bresaola.

«La Valtellina è famosa anche per la bresaola che ci hanno detto essere stata in passato presa di mira perché prodotta con carne di Zebù del Sud America, invece che con carne italiana. Lo Zebù sarà pure non italiano, però vive e pascola all’aperto. Fortunatamente per la produzione della bresaola c’è bisogno di carne magra, quindi anche se si tratta di carne italiana non può provenire da allevamenti intensivi. Diversa la situazione dei maiali per la produzione di prosciutto anche da alcuni consorzi importanti, allevati in condizioni incredibili senza nessun riguardo per la loro vita. È per far sì che questo finisca che ci battiamo…». Nel frattempo il peluche Mirko, direttamente dagli organizzatori della mitica gara di sci di fondo in Val di Fiemme e Fassa, ha ricevuto il pettorale per partecipare alla Marcialonga 2021 e così Esther ed Eleonora dovranno accompagnarlo. E ora il rush finale: «Il tour dovrebbe finire domani (oggi per chi legge, ndr). una cosa è certa, finiti i mille chilometri c’è ancora molto da fare per migliorare le condizioni dei maiali negli allevamenti intesivi». Al termine dei mille chilometri Eleonora ed Esther hanno in progetto di filmare un documentario sul maiale, «per fare capire che è un animale sensibile e intelligente».

Ma all’inizio questa impresa non vi è mai sembrata una «follia»? «A dire il vero lo sembra ancora - afferma Esther- . Dobbimo fare pochi km, ma i muscoli si fanno sentire, ma ancora di più è la consapevolezza di quanto lavoro ci sia ancora da mettere in cantiere, per fare conoscere ai consumatori che carni e salumi provengono, nella maggior parte dei casi, da animali che hanno sofferto e vissuto in condizioni pessime». Per risolvere questo problema Esther e Eleonora stanno raccogliendo 10 euro per ogni chilometro che sciano. Le donazioni possono essere fatte attraverso la pagina Facebook «Skiing for pigs» oppure tramite l’onlus olandese House of Animals per cui Esther lavora come volontaria.