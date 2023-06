Sondrio, allarme truffe: denunciati 5 casi in 48 ore truffe. "Non aprite la porta"

Sondrio - Soltanto nelle ultime 48 ore si sono verificati, a Sondrio, 5 tentativi di truffa con il metodo della chiamata a casa, per annunciare il “solito“ incidente provocato da un figlio, nipote, o parente e la necessità di sborsare soldi e consegnare gioielli per evitare guai al responsabile dell’inesistente sinistro.

Ma in questi casi le vittime designate, non tutte donne (le preferite per questi raggiri) e non tutte di età molto avanzata, non ci sono cascate e hanno informato la questura di Sondrio di quanto accaduto loro. Nella tarda mattinata di ieri il dirigente della Squadra Mobile, Niccolò Battisti, ha convocato una conferenza stampa, per informare l’opinione pubblica, mettere in guardia la popolazione ed esporre alcuni consigli pratici per evitare a tutti di cadere nella trappola.

“Vorremmo introdurre il concetto di aiuto reciproco - ha detto il dottor Battisti, alla guida del pool investigativo della Polizia di Stato di Sondrio -. Serve un interscambio reciproco di informazioni fra cittadini e appartenenti alle forze dell’ordine. Si tratta di un reato subdolo, qualificato come pregiudizio al patrimonio della persona, per lo più anziana, fragile anche per l’età, finita nella rete dei malviventi, che provoca pure un danno nella stabilità psicologica del soggetto derubato. È utile segnalare con tempestività gli episodi, anche i falliti come questi ultimi, per consentirci di avviare le indagini, molto complesse per l’utilizzo di schede telefoniche intestate a stranieri ignari che le hanno cedute ai truffatori, italiani con una buona parlantina".

Lo scorso anno l’attività investigativa della Squadra Mobile di Sondrio, dopo la denuncia di un caso, portò all’arresto di una settantenne, residente in Svizzera, Marzia Andorlini, protagonista in Valtellina di 6 truffe ai danni di altrettante anziane fra gli 80 e i 94 anni, che fruttò un bottino di circa 40mila euro.

“Tra i consigli - afferma Battisti - quello di non dare informazioni che l’interlocutore, con lingua sciolta, cerca di carpire per mettere a segno la truffa, non aprire la porta a sconosciuti, ricordare che appartenenti a forze dell’ordine, avvocati o membri di associazioni non bussano mai alla porta per chiedere soldi o preziosi. Valorizziamo, invece, l’attività di prevenzione: segnalateci subito presenze o chiamate sospette".