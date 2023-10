Allarme grate pericolose all’esterno della piscina. Il Pd alza la voce in Consiglio

Sistemare le grate di aerazione poste vicino all’area giochi in zona piscina e predisporre l’adesione alla piattaforma Cude. Queste le richieste che il gruppo consiliare del Partito democratico di Sondrio porterà in discussione nel prossimo Consiglio comunale previsto nella giornata di venerdì. Il gruppo di minoranza premette che "lungo il perimetro sud-ovest della piscina comunale vi sono delle grate di aerazione e tali grate presentano grossi avvallamenti che le rendono pericolose". Preso atto che "sono state posizionate delle transenne per impedire il passaggio sopra le grate, evidentemente perché ritenute a rischio, e considerato che, le transenne sono state posizionate da almeno un anno e mezzo, a pochi metri di distanza dalla frequentata area giochi per bambini e che le transenne sono facilmente superabili dai bambini, si chiede al sindaco se non ritenga opportuno intervenire per dare disposizione affinché vengano sistemare per garantire la sicurezza dei bambini e di tutti coloro che frequentano l’area giochi adiacente la piscina comunale". Verrà presentato venerdì, con la firma del gruppo Pd e di tutti i gruppi di minoranza, anche un "ordine del giorno" per chiedere l’adesione alla piattaforma Cude del Comune di Sondrio. Per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano è stato istituito il "Registro pubblico Cude.

"L’adesione alla piattaforma porterebbe vantaggi sia ai cittadini sondriesi portatori di disabilità per i quali sarebbe possibile avere la registrazione valida all’interno di centinaia di Ztl italiane, sia ai disabili in arrivo a Sondrio". Fulvio D’Eri