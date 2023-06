Allarme dei Sindaci dell'Alta Valle, senza budget Melazzini non può salvare il Morelli

I sindaci dell’Alta Valle lanciano l’allarme: senza un budget il direttore Melazzini non può salvare il Morelli. Questa l’amara considerazione dei sindaci che, col presidente della Cm, hanno incontrato l’assessore al Welfare di Regione Bertolaso, il dg Giovanni Pavesi e Melazzini. Oggetto dell’incontro? La discrepanza fra i contenuti del contratto plenipotenziario del direttore del Morelli (che prevede l’autonomia gestionale e finanziaria) e la mancanza di condivisione e collaborazione con il resto dell’Asst. "Come naturale che sia serve la certezza di un budget di cui il direttore possa disporre – dicono i sindaci in un documento -. Le risorse arrivano a Sondrio e lì la maggior parte si ferma. Questo vuol dire non adempiere a quello per cui il direttore del Morelli è stato nominato.

Anche se i vertici Welfare di Regione ci hanno assicurato le migliori intenzioni di sviluppo e valorizzazione del Morelli, attendiamo risposte sul come intendono procedere, nel breve, rispetto al mettere nelle piene condizioni operative Melazzini, al fine di consentirgli l’attuazione del piano di rilancio (del quale Regione ne ha già confermato la valenza strategica) e non solo l’ordinaria amministrazione. È palese la mancanza di collaborazione e l’ostruzionismo di Saporito riguardo alle nuove direttive regionali rispetto al Morelli… il direttore generale di Asst ha conferito deleghe, nei limiti imposti dalla norma, al direttore in carica Melazzini. Questo non è abbastanza e se di soluzione tecnica si parla, la apprenderemo martedì quando Pavesi verrà a Sondalo. Ovviamente se la direzione generale al Welfare non sarà in grado di risolvere il problema, è evidente che la questione dovrà essere spostata ad un altro livello: che intenzioni ha per Sondalo la Regione dopo la nomina di Melazzini? Sapremo se prevarrà la visione strategica dichiarata da Regione o la politica di depotenziamento di Saporito". Fulvio D’Eri