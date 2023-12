Alla scoperta degli arredi dell’Eremo

Domani all’Eremo di Santa Caterina del Sasso inaugurazione alle 16 della mostra “Doni per la fede – Preziosi arredi liturgici all’eremo“: una raccolta normalmente non esposta, che testimonia la devozione popolare verso un luogo sacro che ha anche vissuto un periodo in cui non era più sede religiosa, bensì civile. La mostra, proposta da Archeologistics e da Fraternità Francescana di Betania, presenta documenti e reliquie del periodo tra il XVIII e il XIX secolo, quando l’Eremo passò da sede monastica a civile e quindi fede e devozione furono sostenute dall’apporto popolare. Segue l’esibizione del coro Ana Arnica di Laveno Mombello.