Alla Pro loco corso base di giapponese

Un corso base di lingua giapponese. Lo organizzano i volontari della Pro loco di Merate, per neofiti, articolato in 20 lezioni. Si svolge ogni giovedì sera dalle 20.30 alle 22 nella sede di via Roma 11, dal 18 gennaio al 30 maggio. I posti disponibili sono 15. Il costo è di 185 euro, più 15 di tesseramento. Non è previsto l’acquisto di libri di testo. Il corso è pensato per chi per la prima volta si avvicina alla lingua giapponese e vuole avere conoscenze grammaticali, di lettura, scrittura e produzione orale di livello elementare. Informazioni: e-mail a info@prolocomerate.org o telefonare ai numeri 33552226614 o 3394017191.