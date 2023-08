Alla guida di notte finisce nel lago Giovane miracolato

Un automobilista di 25 anni di Meda è finito nel lago di Como con la sua auto, ma è riuscito ad abbandonare il veicolo prima che si inabissasse a raggiungere praticamente incolume a nuoto la riva. È successo l’altra sera a Dervio, lungo la Sp 72. Il 25enne ha perso il controllo dell’auto, si è schiantato contro il muretto, la macchina si è ribaltata e ha oltrepassato il parapetto, rotolando e precipitando giù dalla scogliera. Non indossava la cintura di sicurezza e i finestrini sono andati in frantumi, così il giovane ha potuto uscire dall’abitacolo. Le sue condizioni non sono gravi. In quel punto l’11 settembre 2005 è stata ritrovata in fondo al lago Chiara Bariffi, scomparsa la sera del 30 novembre 2002 quando aveva trent’anni.