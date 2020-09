Albaredo per San Marco (Sondrio), 12 settembre 2020 - Un uomo di 89 anni residente a Talamona, in Valtellina, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale, lungo una strada secondaria che da Morbegno sale verso il Passo San Marco. Era uscito a caccia con un altro uomo, sempre residente nel Sondriese, di 81 anni.

Un motociclista di passaggio ha visto l’auto uscire dalla carreggiata e ha dato subito l’allarme. La centrale ha inviato sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), il Soccorso alpino Cnsas - VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, Stazione di Morbegno, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. I soccorritori e i militari hanno raggiunto la località Orta Soliva, a 1800 metri di quota, dove c’era stato l’incidente. Il medico ha constatato il decesso dell’uomo di 89 anni. L’altra persona è stata trasportata con codice giallo in ospedale.