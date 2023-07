Al via i lavori per riaprire il vecchio ponte

Al via i lavori per ripristinare il ponte di via Volturno, danneggiato il 24 agosto dall’urto di un automezzo. Il progetto da 1,8 milioni prevede la demolizione delle travi incidentate e la sostituzione con altre di caratteristiche simili: entro il 15 ottobre, il ponte sulla tangenziale Ovest dovrebbe riacquistare la piena funzionalità. Va detto che, ad eccezione dei primi giorni, la viabilità non è mai stata chiusa, grazie al progetto di messa in sicurezza degli uffici comunali. Anche per i lavori di ripristino, l’obiettivo è di impattare il meno possibile sulla mobilità di una delle arterie più importanti di città e provincia. Per questo si lavorerà anche di notte e nel fine settimana a partire dal 21 luglio, come illustrato in conferenza stampa dall’assessore Valter Muchetti, che ha presentato il progetto con la sindaca Laura Castelletti. Dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì la carreggiata della tangenziale sarà chiusa, ma sarà garantita la viabilità in tangenziale ovest e in via Volturno su una corsia per ciascun senso di marcia, in corrispondenza del ponte. Nella prima fase, nella notte o nel fine settimana dal 28 luglio, sarà demolito e ricostruito l’impalcato. A giugno A2A è già intervenuta per spostare i sottoservizi alloggiati nel cavidotto sul lato nord del cavalcavia di via Volturno. F.P.