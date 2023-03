Al Museo del Ghisallo Saronni racconta l’impresa da campione

Riapre dopo la lunga pausa invernale il Museo del Ciclismo del Ghisallo: domani dalle 9.30 alle 17.30 tornerà ad accogliere gli appassionati che vengono ad ammirare la più grande collezione al mondo di Maglie Rosa. Domenica alle 17 il primo evento con Giuseppe Saronni, a 40 anni dall’impresa in Inghilterra che gli valse il titolo di Campione del mondo. Saronni racconterà i suoi trionfi e le sconfitte, oltre alla splendida rivalità con Moser, nel corso di un dialogo con il giornalista Beppe Conti. Biglietto 6 euro, 4 per gli over65, 3 dai 9 ai 17 anni e gratuito per i bambini.