Al divieto di dimora reagisce pestando i militari Finisce in manette I Carabinieri della stazione di Bormio hanno arrestato un ventisettenne straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, noto per altri episodi violenti, ha usato un orologio come tirapugni contro i militari. È stato rinchiuso nel carcere di Sondrio.