Al Curone fine settimana senza traffico

Fine settimana e festivi senza auto nel Parco regionale della Valle del Curone e di Montevecchia. Sono scattati nella giornana di ieri i week end a pieni nel "giardino di Milano". Per bloccare l’invasione di milanesi e brianzoli motorizzati il sabato, la domenica e i festivi, alcune strade di accesso al Parco o che lo attraversano sono intedette alla circolazione.

Il sabato dalle 14 alle 17 e la domenica e i festivi dalle 9 alle 17 non si possono percorrere le strade che attraversano il Parco a La Valletta Brianza.

Niente macchine neppure alla Bernaga e al Lissolo sebbene solo la domenica e i festivi dalle 9 alle 17. Veicoli fuori pure da Beolco e Mondonico a Olgiate Molgora la domenica e i festivi dalle 9 alle 17.

Per accedere a Montevecchia alta, in Alta collina, il sabato dalle 14 alle 16 e la domenica e i festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 occorre avere un pass, il MontevecchiaPass, che viene rilasciato se si ha prenotato in bar e ristoranti della zona.

È attivo comunque un servizio di bus navetta. "Sono provvedimenti presi in accordo con i sindaci per contenere le criticità dovute al forte traffico veicolare", spiega il presidente del Parco della Valcurone, Marco Molgora.

Daniele De Salvo