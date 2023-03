Al Cristallo Piramo e Tisbe con i clown

I Barabba’s Clowns, impegnati da 40 anni in progetti di teatro sociale, saranno a Como sabato 25 alle 21, al Teatro Cristallo di via Malvito 3 a Breccia. Porteranno in scena lo spettacolo di clownerie classica “Piramo e Tisbe“, testo e regia di Ferruccio Cainero: un antico mito greco narra di Piramo e Tisbe, due giovani innamorati che moriranno ai piedi di un gelso senza mai essersi potuti avvicinare, abbracciare, toccare. Commossi, gli antichi dei non hanno voluto che il loro amore andasse perduto insieme ai loro corpi. Ma i due pagliacci non ne capiscono gran che di questo mito… Info e prenotazioni www.teatrocristallobreccia.it.