Agroalimentare. Allievi in classe a novembre

SONDRIO

La sessione di selezioni per partecipare all’offerta formativa, in partenza nel mese di novembre, è prevista per oggi. All’Itas Piazzi sono stati presentati infatti i corsi Its Academy che garantiscono un alto tasso di occupabilità ai diplomati.

La Fondazione Istituto tecnico superiore per l’innovazione del sistema agroalimentare punta sulla nuova edizione del corso Its per "tecnico superiore specializzato nell’innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della produzione", oltre che sulla prima edizione del corso Its per "tecnico superiore specializzato nelle produzioni enogastronomiche sostenibili del territorio". L’open day si è tenuto nella sede Itas Piazzi e ha illustrato ai presenti i contenuti dei corsi e i possibili sbocchi lavorativi per gli studenti. La proposta è aperta anche alle imprese e ai lavoratori che desiderano innalzare o approfondire le skill già presenti in azienda. "Il sistema agroalimentare è uno dei maggiori asset strategici del nostro territorio ed è su questa base che si innestano la nascita e l’attività della nostra Fondazione – dice Franco Moro, presidente Fondazione Its agroalimentare -, impegnata a promuovere lo sviluppo delle competenze guardando anche allo sviluppo futuro". F.D’E.