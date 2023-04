Agrivaltellina La rassegna fa il pienone

Gran successo a Lanzada per AgriValtellina, la mostra regionale della razza Bruna tenutasi sabato e domenica al centro sportivo Pradasc. All’evento, atteso dagli operatori del settore ma anche dai tanti appassionati e dalle famiglie in vacanza in Valmalenco per il ponte del 25 aprile, hanno partecipato 27 aziende per un totale di 96 capi, tra giovane bestiame e vacche da latte. Capofila dell’evento l’associazione regionale allevatori che ha allestito la kermesse, con la collaborazione di Regione Lombardia, marchio Valtellina, distretto del commercio Valmalenco, BIM, Provincia di Sondrio, Comunità Montana di Sondrio, ANARB e Comune di Lanzada. L’evento si è aperto il sabato con l’arrivo degli animali in Fiera, per poi proseguire nella giornata di domenica con il confronto tra i capi presenti, vitelle e manze al mattino e vacche in lattazione il pomeriggio.

livello dell’esposizione ha reso duro il lavoro del giudice Maurizio Chincarini. Nella sezione "vacche" sono state premiate la mucca “Bella“, dell’azienda agricola Capelli Kevin di Prata Camportaccio, sua Riserva "Halleluja" dell’azienda agricola Del Curto Farm di Del Curto Gianmaria e Menzione d’onore a "Vaniglia" dell’azienda agricola Vanifarm di Vaninetti Riccardo. Miglior mammella "Vacche" a Giovani Bessy di Guglielmo Locatelli Vedeseta (Bergamo), miglior mammella "Vacche Adulte" ad Alana di Maddalena Pedrini di Dubino. Nella sezione mostra "Giovane Bestiame", "Lacey", dell’azienda Pedrini sua Riserva "Manila" dell’azienda agricola Martinelli Fedele e Menzione d’onore "Rainy" dell’azienda agricola Pedrini. F.D’E.