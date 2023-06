Coldiretti agli assessori regionali: “Ecco come difendere l’agricoltura in Valtellina e Valchiavenna”

Sondrio, 30 giugno 2023 – Garantire l’operatività delle imprese agricole riconoscendone il ruolo del presidio montano e la grande eterogeneità propria dell’area valtellinese e valchiavennasca.

Questo il tema centrale dell’incontro di Coldiretti Sondrio con gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica), insieme alla consigliera regionale Silvana Snider.

Il presidente di Coldiretti Sondrio, Sandro Bambini, ha rimarcato la centralità del settore primario in provincia di Sondrio, nonché la necessità "di promuovere il territorio attraverso la valorizzazione delle produzioni tipiche e perseguire un’agricoltura multifunzionale, sostenibile e localmente radicata. In un’epoca in cui l’economia globale favorisce la delocalizzazione delle produzioni e l’abbassamento dei costi a discapito dell’ambiente, della salute e del benessere sociale, diventa fondamentale che il territorio assuma un ruolo centrale. Ciò si otterrà grazie a politiche che ascoltino attentamente le aziende agricole e la rappresentanza del mondo agricolo".

I quattro vicepresidenti di Coldiretti Sondrio (Benedetto De Campo, Marco Silvestri, Luca Balgera e Daniele Fallini) hanno riportato ai due assessori le principali tematiche e criticità del settore produttivo agricolo della provincia.

Il ruolo identitario dell’agroalimentare valtellinese e il tema eroico dell’agricoltura di montagna sono stati sottolineati anche dall’assessore Beduschi. "Gli stessi muretti a secco sono monumenti vivi di storia e identità che consentono di mantenere un equilibrio idrogeologico, anche in simbiosi con la pianura.

I Psr (Piani di sviluppo rurale) devono e dovranno sempre più guardare alla specificità dei territori. E servirà scrivere un Psr del mondo della montagna". Centralità montana ribadita anche da Sertori: "È importante prendere atto che la Valtellina può dare tantissimo anche al di fuori della provincia di Sondrio. Ma occorre capire che ha una sua specificità, e che il suo mantenimento vede il ruolo centrale e imprescindibile degli agricoltori".