Agri Innovation Matching Un successo

Successo a Sondrio per Agri Innovation Matching. L’incontro "Le startup del Winetech incontrano le imprese vitivinicole", promosso da Crédit Agricole Italia, ha coinvolto parecchie imprese del settore vitivinicolo valtellinese alle quali è stato illustrato come l’innovazione possa assumere un ruolo chiave per lo sviluppo e la crescita. All’incontro erano presenti 5 startup Winetech dei Village by CA, l’ecosistema dell’open innovation del Gruppo Crédit Agricole, che hanno dialogato con le aziende del territorio sul futuro del settore vitivinicolo, presentando soluzioni concrete volte a facilitare i processi di transizione, innovazione e sostenibilità. Crédit Agricole Italia rimarca così il supporto alle economie locali in un mercato di riferimento come l’Agribusiness e conferma l’impegno nel promuovere la crescita delle relazioni con stakeholder e clienti anche attraverso la messa a disposizione di prodotti e finanziamenti dedicati al settore vitivinicolo quali il Pegno rotativo vino Dop e Igp, mediante il modello di servizio "100% umano e 100% digitale". In Provincia di Sondrio CA Italia serve 800 clienti sul settore Agribusiness per oltre 70 milioni di impieghi con QdM di circa il 22%.