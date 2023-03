Agri e slow travel expo Si alza il sipario in Fiera

È da tempo la parola d’ordine dei viaggiatori: turismo lento, capace di suscitare emozioni. E sarà uno dei fili conduttori dell’8^ fiera dei territori "Agri e Slow Travel Expo", ospitata da oggi al 2 aprile alla Fiera di Bergamo. Il salone internazionale dedicato al turismo sostenibile mette in mostra destinazioni promosse attraverso la natura, l’arte, la cultura, tradizioni, cammini, trekking, itinerari in bici, vie d’acqua, percorsi spirituali. Nel corso della fiera sono previsti incontri, convegni, eventi, appuntamenti per scoprire le destinazioni in un modo nuovo, attraverso appunto un turismo più lento. Nei primi due giorni saranno presenti gli operatori di settore con 60 buyer tra associazioni e tour operator provenienti sia dall’Italia che dall’estero con presenza anche del mercato americano. Fino al 2 aprile la fiera aprirà gratuitamente le porte al pubblico. Grazie alla collaborazione con Enit, i visitatori potranno vivere l’atmosfera di una vacanza in montagna con tanto di pista esterna dove sciare e numerosi momenti esperienziali tra parteti di arrampicata del Cai, escursionismo, moutain bike e nordic walking. Venerdì "Enjoy the mountains, vivere la montagna", incontri, presentazioni, esibizioni e dibattiti, con giornalisti, testimonial, atleti esperti ed operatori. Il villaggio delle sagre di qualità dell’Unpli, l’Unione delle Pro Loco italiane, presenterà i sapori d’Italia e gli itinerari enogastronomici alla scoperta dei territori con show cooking in cui assaporare ricette tipiche della cucina popolare. Ci sarà inoltre spazio anche per il folklore con musiche, danze, canti, abiti e dialetti. Si potrà scoprire l’Italia più autentica, mentre la Fondazione Ferrovie dello Stato italiane, diretta dal bergamasco Luigi Cantamessa, presenterà alla rassegna l’esperienza unica di conoscere le regioni italiane a bordo di locomotive a vapore, antiche carrozze e littorine. Michele Andreucci