Accusato di violenza sessuale al battesimo del figlio, Agostino Gusmeroli assolto in appello: “La fine di un incubo”

È stato assolto Agostino Gusmeroli, l’uomo di 31 anni accusato di violenza sessuale da un’ex fidanzata. L’assoluzione “perché il fatto non sussiste” è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, annullando la sentenza di condanna di primo grado a due anni e otto mesi di carcere inflittagli nell’ottobre del 2022 dal Tribunale di Sondrio.

Nel luglio del 2021 una ragazza milanese con cui Gusmeroli aveva avuto una relazione ha denunciato di essere stata violentata dall’uomo quando si era trovava nel paese della Valtellina per partecipare al battesimo del figlio di lui. Dopo la cerimonia ci sarebbe stata – secondo l’accusa – la violenza vicino alla chiesa a pochi passi dalla strada. Mercoledì 10 aprile 2024 è stato assolto da tutte le accuse.

“Per il mio assistito è la fine di un incubo durato quasi tre anni”, dichiara l'avvocato Gianfranco Conforti di Sondrio, associato per il giudizio di appello al professor Paolo Veneziani. “La formula assolutoria adottata, ‘perché il fatto non sussiste’, depone per l’oggettiva inesistenza di un qualsiasi fatto penalmente rilevante, così come sempre sostenuto dal mio assistito”.