Agibile una passerella Rimpiazza l’Eiffel chiuso

Una passerella sul ponte Eiffel di Sondrio. Da mezzogiorno di ieri, sul lato a monte del ponte in ferro sondriese interessato da un intervento di manutenzione straordinaria, è infatti attiva e percorribile una passerella provvisoria che consente ai pedoni di muoversi da una sponda all’altra del Mallero. "Su richiesta degli abitanti della zona, e a vantaggio di chi si sposta da una parte all’altra della città - spiega il sindaco Marco Scaramellini - abbiamo realizzato questo collegamento che evita ai pedoni di percorrere un tratto più lungo di strada. I cantieri aperti in aree densamente abitate creano inevitabilmente qualche disagio ma l’auspicio è che i residenti apprezzino lo sforzo dell’Amministrazione comunale di intervenire per la messa in sicurezza di un manufatto che, a novant’anni dalla sua inaugurazione, necessitava di lavori di manutenzione. Fra un paio di mesi il ponte sarà transitabile e rimesso a nuovo, nelle condizioni ottimali per svolgere la sua funzione di collegamento per i decenni a venire". I lavori procedono a pieno ritmo e dovrebbero terminare, come da contratto, nel mese di maggio. F.D’E.