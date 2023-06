Aggressioni sui mezzi pubblici, non c'è più sicurezza"

Gabriele

Moroni

Non sono uno di quelli che si nutrono di nostalgia dicendo "ai miei tempi ...". Però, da pendolare per ventiquattro anni sulla linea Trenord Varese-Milano e poi per due sulle Ferrovie dello Stato, a parte qualche battibecco, non mi era mai capitato di assistere ad aggressioni come sta avvenendo ora con una certa frequenza. Manco se il treno fosse diventato un ring. Ultimo episodio in ordine di tempo quello successo a Malnate, con il controllore preso a pugni in faccia. Evito di citare chi è il responsabile per non passare, come ormai consolidata abitudine, per razzista. Devo sinceramente ammettere che almeno sul piano della sicurezza "si stava meglio, quando si stava peggio", magari con le carrozze un po’ sgangherate, ce n’è una in mostra a Castiglione Olona vicino al fiume. Invece oggi che si viaggia più comodi, a quanto sembra per un nonnulla, come per il controllo del documento di viaggio, scatta la molla violenta. E sui pullman di linea non è meglio, prova ne sia che l’ATV, nella ex Città Giardino, non trova autisti ed è disposta a fare scuola guida gratis! Leggere certi fatti di cronaca nera mi mette di cattivo umore. Vorrei vedere questi bulli comportarsi così in certi Paesi meno tolleranti del Bel(si fa per dire molto ironicamente)Paese.

Enzo Bernasconi, Varese

Il rimpianto di tempi migliori, caro lettore, è assolutamente legittimo. Il clima di insicurezza si ripercuote anche sui mezzi pubblici e non si dica che si tratta soltanto della percezione da parte di noi cittadini. È un fatto oggettivo con cui siamo purtroppo costretti a fare i conti. Aiutiamoci e aiutiamo le forze dell’ordine. Come? Segnalando, informando, denunciando. Insomma, non voltandoci dall’altra parte.

mail: [email protected]