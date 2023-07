Aggressioni e rapine Raffica di casi ai Giardini

Ancora un’aggressione nei giardini a lago, nella zona del Monumento ai Caduti: l’ultimo episodio risale a sabato notte verso le 2, quando la pattuglia della Squadra Volante è intervenuta vicino allo stadio, denunciando un ragazzo di origine ucraina di 16 anni residente a Fino Mornasco. È stato identificato come l’autore dell’aggressione avvenuta verso la 1.30 in viale Rosselli, nei confronti di un diciottenne residente in Svizzera, che era in compagnia di due amici. Con la scusa di chiedergli una sigaretta, lo avrebbe fermato, fino all’arrivo di altri complici che lo hanno immobilizzato e gli hanno sottratto il portafoglio con un centinaio di euro. Il gruppetto si è poi allontanato verso il Tempio Voltiano.

La vittima ha fornito agli agenti una prima descrizione degli aggressori, ma un’ora dopo ha incrociato il sedicenne ucraino in piazza Volta, dove è arrivata la pattuglia chiamata nuovamente dal rapinato. Dopo la formalizzazione del riconoscimento e la denuncia a piede libero per rapina in concorso, è stato rilasciato. La notte del 29 giugno in viale Puecher, era avvenuta un’aggressione simile, che aveva portato in carcere tre giovani stranieri - Mustapha Amarssal marocchino di 26 anni, Traore Amadou Ayman, 21 anni del Togo e Arachchige Sadaru Dewmina Dodangoda, diciottenne di Ceylon – accusati di aver colpito con calci, pugni e bottigliate un algerino di 42 anni, sottraendogli il telefono cellulare, 500 euro, un cappellino e un caricabatterie che aveva nello zaino. Anche in quel caso era intervenuta la Squadra Volante, che li aveva rintracciati poco distante. Infine la notte del 24 giugno, nella zona tra il Tempio Voltiano e i giardini a lago, un gruppetto di ragazzini, aveva rapinato la carta ricaricabile di un sedicenne, facendo subito dopo due transazioni da 16 euro ognuna. Poco dopo è stato circondato e aggredito un altro sedicenne, a cui uno degli aggressori aveva chiesto 10 centesimi: ma quando aveva estratto il portafogli, era stato colpito al volto con un pugno, facendolo finire a terra, per rapinargli i contanti.

Paola Pioppi