Aggressioni e pietre contro gli agenti, fermato con il taser

Dopo aver dato in escandescenze, è stato bloccato con il taser dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti martedì pomeriggio alla stazione di San Giovanni. Ben Samir, tunisino di 37 anni senza fissa dimora, era stato segnalato come soggetto molesto già sul treno in arrivo a Como, dove aveva infastidito i passeggeri. Una volta arrivato in stazione, verso le 15, è stato avvicinato dagli agenti della Polfer che hanno tentato di identificarlo, ma le sue reazioni sono state sempre più aggressive e violente: ha cercato di scappare, ha preso alcune pietre al centro dei binari e le ha scagliate contro gli agenti, per poi impugnare una bottiglia di vetro, spaccarla e usarla per minacciare e tenere a distanza i poliziotti, assieme a un pezzo di ferro trovato a terra. È stata quindi chiamata una pattuglia della Volante in supporto: gli agenti, vista l’ingestibilità dell’uomo, hanno deciso di utilizzare la pistola elettrica, che lo ha stordito, il tempo di immobilizzarlo e arrestarlo per resistenza e minacce. Ieri mattina è stato processato.